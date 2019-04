CCL vertoont Oscarwinnaar ‘Green Book’ Yannick De Spiegeleir

02 april 2019

15u38 0 Lokeren In het Cultureel Centrum van Lokeren kan je op donderdag 4 april gaan kijken naar ‘Green Book’. De film van Peter Farelly won recent de Oscars voor ‘Beste Film’ en ‘Best Mannelijke Bijrol’.

Green Book volgt een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter, Tony Lip genaamd, die zijn baan verliest wanneer zijn nachtclub moet sluiten. Vervolgens besluit hij als chauffeur rond te rijden voor een uiterst getalenteerde pianist. De twee kunnen elkaar niet luchten of zien, maar vormen geleidelijk aan een band met elkaar. De vertoning van de film start om 20.15 uur. Tickets kosten 7 euro en zijn verkrijgbaar aan de balie of via www.lokeren.be/cultuur.