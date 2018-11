CCL vertoont Engel Yannick De Spiegeleir

07 november 2018

In het Cultureel Centrum van Lokeren kan je morgenavond kijken naar ‘Engel’, een film van Koen Mortier. Engel volgt de ontmoeting van de prostituee Fae en de wereldberoemde sportman Thierry. Tijdens zijn vakantie in Senegal wordt hij halsoverkop verliefd op de Afrikaanse schoonheid. Ze vinden waardigheid en hoop bij elkaar om zich uit hun benarde situatie te bevrijden. Boven dit wederzijds gevoel primeert echter hun liefde voor elkaar. De voorstelling start om 20.15 uur. Tickets kosten 7 euro (exclusief korting). Meer informatie en tickets via www.lokeren.be/cultuur.