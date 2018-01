CCL speelt Façades 02u27 0

CC Lokeren toont donderdag de film Façades van Kaat Beels en Nathalie Basteyns. De vertoning start om 20.15 uur en tickets kosten 7 euro en zijn verkrijgbaar via www.lokeren.be/cultuur. De film vertelt het verhaal van Alex die op een kantelpunt in haar leven komt te staan wanneer haar dementerende vader in de steek wordt gelaten door haar moeder. (YDS)