CCL programmeert ZOOks 30 januari 2018

In het Cultureel Centrum van Lokeren is op zaterdag 10 februari een Vlaamse animatiefilm te bewonderen die het belang van de natuur in de verf zet. Met hun prent ZOOks willen Kristoff en Dimitri Leue inzetten op het belang van lokale initiatieven. ZOOks is gemaakt op basis van rotoscopie, een traditionele 2D animatietechniek waarbij het verhaal eerst helemaal wordt gefilmd - met échte acteurs - en nadien actie per actie met de hand wordt getekend.





Topcast

De film mocht rekenen op een absolute topcast, met o.a. Matteo Simoni en Frank Focketyn. De vertoning start om 19 uur in het CCL. Tickets kosten 7 euro en zijn verkrijgbaar tijdens de openingsuren aan de ticketbalie of via www.lokeren.be/cultuur. (YDS)