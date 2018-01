Catechisten verzamelen in Lodewijkscollege 30 januari 2018

02u51 0

De parochiale catecheseploeg van Lokeren-Moerbeke organiseerde onlangs een themanamiddag voor kandidaat-vormelingen in de lokalen van het Sint-Lodewijkscollege aan de Markt. De kandidaat-vormelingen kwamen een hele namiddag samen om te werken, spelen en te zingen in het kader van de catechesewerking als voorbereiding op de plechtige communie en het vormsel. "Het is een namiddag waarbij alle kinderen en alle catechisten-begeleiders van het dekenaat betrokken worden", aldus diaken en coördinator van de vormselcatechese Chris Geerts.





(YDS)