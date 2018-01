Cartoonist Steve exposeert in Sublim Interieur 02u53 0 Foto Yannick De Spiegeleir Tomas Uwents, Steve Michiels, Gerard Soetens en Tony Van der Linden klinken op het succes van de tentoonstelling.

In het handelspand van meubel- en interieurzaak Sublim in de Kerkstraat loopt sinds dit weekend een tentoonstelling van het werk van de Moerbeekse cartoonist Steve Michiels.





Zijn cartoons verschijnen onder meer in Knack, Humo en het Brusselse medium Bruzz. De expo ter gelegenheid van het nieuwjaarsaperitief van Sublim, werd geopend door schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open VLD). Myriam G.S. Mestiaen, de partner van Steve Michiels, zorgde voor de muzikale omkadering met haar ensemble 'Velvet Morning'. De expo in samenwerking met het Kunstpatrimonium van de stad Lokeren loopt nog tot eind februari. (YDS)