Carrefour wil opening nieuwe Albert Heijn tegenhouden Yannick De Spiegeleir

06 november 2018

09u15 0 Lokeren De Franse supermarktketen Carrefour heeft bij de Brusselse ondernemingsrechtbank een procedure aangespannen tegen de opening van een nieuwe Albert Heijn aan de Zelebaan in Lokeren. Dat meldt De Tijd.

Ahold Delhaize, de groep boven Albert Heijn, maakt zich volgens Carrefour schuldig aan concurrentievervalsing door een nieuwe vestiging te openen op een boogscheut van haar eigen supermarkt.

En zo lijkt er maar geen einde te komen aan de ‘supermarktsoap’ langs de Zelebaan. Twee jaar geleden moest een Albert Heijn-vestiging aan de Zelebaan immers de deuren sluiten van de Belgische Mededigings-autoriteit omwille van de nabije ligging van de Delhaizevestiging die na de fusie tussen Ahold en Delhaize tot dezelfde groep behoorden.

Carrefour nam in 2017 de Albert Heijn-winkel over. Maar nog geen jaar later, in augustus, bleek dat Albert Heijn een nieuwe vestiging zou openen op nog geen 200 meter van zijn vroegere filiaal. Daarmee voldoet Ahold Delhaize volgens Carrefour niet aan de voorwaarden die de Belgische concurrentiewaakhond twee jaar geleden heeft opgelegd.

De opening van de nieuwe Albert Heijn is voorzien voor woensdag 12 december, maar Carrefour eist dat de Brusselse ondernemingsrechtbank die opening tegenhoudt.