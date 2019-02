Carnavalsweekend staat voor de deur Yannick De Spiegeleir

28 februari 2019

13u42 0 Lokeren Morgen vrijdag geven de Lokerse carnavalisten het startschot van een feestelijke vierdaagse. Vier dagen lang zal Prinses Lolita, de eerste travestie-carnavalsprinses in Vlaanderen, de scepter zwaaien over Lokeren.

Traditioneel start het carnavalsweekend op vrijdag met de kindercarnavalsstoet vanaf 14 uur met vertrek in de Heilig Hartlaan. ’s Avonds worden de prinses en de carnavalisten ontvangen op het stadhuis voor de sleuteloverhandiging. Op zondag volgt het hoogtepunt met de carnavalsstoet vanaf 15 uur met vertrek aan de Oude Bruglaan. Dit jaar verwelkomen de Lokerse carnavalisten een nieuwe groep in hun midden: de Swingende Singles. Zij hebben hun thuisbasis in café De Singel in de Oudenboswijk. Op maandag 4 maart volgt het slotmoment met de fakkelstoet en popverbranding. “Die start dit jaar één uur vroeger: om 19 uur”, zegt Jorgen De Grande, secretaris van de Orde van de Raepe. Ook de vertrekplaats verandert en verhuist van de Lepelstraat naar de Oude Bruglaan aan café Nieuw Slachthuis.