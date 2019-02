Carnavalsgroep Pandoerkes viert ’20 jaar jubilee, met snoep à volonté’ Yannick De Spiegeleir

23 februari 2019

19u27 0 Lokeren Op zondag 3 maart trekt de carnavalsstoet opnieuw door de Lokerse straten. Voor de leden van carnavalsgroep De Pandoerkes is het een bijzondere editie: zij bestaan twintig jaar. “Vanop onze wagen zullen we een massa snoep smijten.”

De Pandoerkes zijn berucht in Lokers carnavalsmiddens. Ooit opgericht in het voormalige café Het Pand in de Prosper Thuysbaertlaan kroonde de groep zich al acht keer tot winnaar van het Lokerse carnavalsgebeuren door de hoogste score te krijgen van de stedelijke raad voor Feestelijkheden. Tegenwoordig hebben ze hun uitvalsbasis in café ’t Lammeken in de gelijknamige Lokerse wijk. “We proberen ieder jaar uit te pakken met een mooie wagen, zelfgemaakte kostuums en veel ambiance in de vorm van een eigen shownummer”, zegt voorzitter Christiaan Bruggeman. Voor hun twintigste verjaardag hebben de Pandoerkes nog een tandje bijgestoken. “Al sinds april vorig jaar zijn we bezig met onze wagen die we bijna volledig zelf ontworpen en gerealiseerd hebben”, zegt Bruggeman, niet zonder trots.

“Ook de kostuums en hoeden zijn terug van eigen makelij. Onze vrouwelijke leden zijn al sinds deze zomer in de weer om ze op tijd klaar te krijgen.” Zoetekauwen zal het nieuwe thema van de Pandoerkes als muziek in de oren klinken: ’20 jaar jubilee, we smijten met snoep à volonté’. “We gaan een pak snoep uit onze wagen smijten tijdens de stoet van zondag 3 maart. Dit doen we vanop een extra wagen, een omgebouwd busje die we tot snoep- en muziekwagen getransformeerd hebben. Onze complete wagen zal ongeveer een lengte van 35 meter omvatten en bestaat uit vier stukken. De moeite dus om te komen zien”, nodigt Bruggeman uit.