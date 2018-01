Carnavalisten trekken op kroegentocht 29 januari 2018

De Lokerse carnavalsstoet nadert met rasse schreden. Over twee weken is het weer zover. Zaterdag trapten de carnavalisten hun feestmaand al op gang met een ludieke rondgang langs de steunende horecazaken buiten het stadscentrum. Prins Wesley en zijn gevolg trokken kleurrijk uitgedost met twee bussen door de straten van de Lokerse wijken en deelgemeentes Daknam en Eksaarde. "We hebben intussen al drie nieuwe groepen kunnen overtuigen om in de stoet mee te lopen. Dat brengt het totaal op 12", zegt Jorgen De Grande, secretaris van carnavalsorganisatie de Orde Van de Raepe. De Lokerse carnavalsstoet vindt plaats op zondag 11 februari vanaf 15 uur. (YDS)