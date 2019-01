Cannabisplantages brengen acht betrokkenen voor rechter Nele Dooms

25 januari 2019

17u01 0 Lokeren Voor de Dendermondse rechter zijn vrijdag acht beklaagden verschenen, die betrokken waren bij enkele cannabisplantages in Lokeren en Gent. De plantage in Lokeren werd in 2015 ontdekt en was met meer dan 3.800 plantjes de grootste ooit op het grondgebied. Er hangen de beklaagden straffen tot vier jaar cel boven het hoofd.

De grote plantage werd ontdekt in september 2015. Met steun van de civiele bescherming slaagde de politie erin de kweekinstallatie te ontmantelen. De plantage bevond zich in een Turkse feestzaal op de Gentseweg in Lokeren, vlakbij de voormalige dancing Cherry Moon. Er kwam een vrachtwagen aan te pas om de meer dan 3.800 plantjes weg te halen. De brandweer deed de vondst na een melding van rookontwikkeling in het pand.

“Bovendien kregen we ook van het Nederlandse gerecht info over cannabisplantages”, maakte de openbaar aanklager tijdens het proces duidelijk. “Er gebeurden observaties, telefoontaps en huiszoekingen. Die brachten genoeg elementen aan het licht om er zeker van te zijn dat alle beklaagden bij de plantages betrokken waren. Zo werd één van hen ook gevat op de E17 met in de wagen onder andere zestig zakken potgrond. Dat is toch wat veel voor een gewone hobbytuinier, lijkt me. De caravan vlakbij de loods in Lokeren waar de cannabisplantage in gevestigd was, bleek dan weer bewoond door een andere beklaagde. Die gaf zelf toe dat hij de planten moest bewaken en verzorgen. Ook in Gent werden panden van deze bende gevonden.”

Het Openbaar Ministerie vorderde voor de vier kopstukken vier jaar cel. Anderen riskeren veertig maanden, twaalf maanden en twee jaar gevangenisstraf. Zelf ontkennen ze elke betrokkenheid bij de plantages of minimaliseren die. “We zijn in die panden geweest voor isolatiewerken, maar wisten niets van een plantage”, klonk het. “We hadden daar helemaal niets mee te maken.”

De rechte velt vonnis op 22 februari.