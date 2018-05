Café Bonaparte ontvangt Sun Gods 15 mei 2018

In café Bonaparte in de Schoolstraat kan je zaterdag een concert bijwonen van Sun Gods. De band komt er hun Live-EP 'Trefpunt Sessions' voorstellen.





Voor hun nieuwe muzikale project werkten ze samen met de getalenteerde producer Roel De Bruyne.





Verwacht opfleurende, alternatieve pop vol energie met inspirerende verhalende teksten. De toegang is gratis. Het optreden begint om 19 uur. (YDS)