Buurtcomité haalt slag thuis: stad overweegt verkavelingsgrond om te zetten in uitbreiding Heirbrugpark Yannick De Spiegeleir

20 februari 2019

17u09 0 Lokeren Wordt de groene bocht aan de Durme in de wijk verkaveld of niet? Dat was de hamvraag voor de buurtbewoners van de Heirbrug tijdens de gemeenteraadscommissie Omgeving. Schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Liebaut (CD&V) had goed nieuws in petto. “In afwachting van een nieuwe woonbehoeftenstudie overwegen we om het geplande Heirbrugpark uit te breiden naar de stadsgronden.”

Over de geplande verkaveling tussen de Vijgen- en Ploegstraat in de Heirbrugwijk is al heel wat inkt gevloeid. De voormalige gronden zijn in handen van drie partijen: sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk, een private projectontwikkelaar en de stad Lokeren.

Het buurtcomité en haar woordvoerder Hervé Devos stelden zich in het verleden al meermaals vragen bij de impact van de bouw van de nieuwe woonwijk. Onder meer op vlak van waterhuishouding omdat heel wat omliggende huizen nu al kampen met problemen bij overvloedige regenval en de gevolgen voor de mobiliteit in de nu al druk bezette Heirbrugstraat.

Door het inzamelen van meer dan 800 handtekeningen kreeg het burgercomité dinsdagavond spreekrecht op de gemeenteraadscommissie Omgeving. Het voornaamste doel: de stad overtuigen om af te zien van de verkavelingsplannen op de gronden (1,7 hectare) die ze zelf in handen heeft. “Wie het bestaande masterplan goedkeurt, stelt zich op aan de verkeerde kant van de Lokerse geschiedenis”, alludeerde Devos met een kwinkslag naar de bekende quote van premier Michel ten tijde van de heisa rond het Marrakesh-pact.

Het betoog van de buren lijkt gehoor te krijgen bij het stadsbestuur. Naar analogie met het dossier van het Spoelepark overweegt de stad ernstig om de gronden in haar eigendom (goed voor een 45-tal kavels), die ingekleurd zijn als woongebied, om te zetten in een uitbreiding van het geplande Heirbrugpark. “We zullen dit bekijken in het kader van een nieuwe woonbehoeftestudie voor onze stad. In dat geval zou het Heirbrugpark 3,5 hectare groot zijn in plaats van 1,7 hectare”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Liebaut (CD&V). “Als het stadsbestuur hebben wij het beste voor met de Heirbrugwijk en haar bewoners. Vanuit die bezorgdheid is het masterplan er ook gekomen.” Bij de voorstelling van het nieuwe bestuursakkoord zal de stad een definitief standpunt innemen, maar voorlopig lijkt het er dus op dat het Heirbrugcomité een slag thuishaalt.

Op andere punten raakten de stad enerzijds en het Heirbrugcomité en de oppositiepartijen anderzijds het moeilijker eens. Zo kreeg Devos bijval van raadslid Bruno Reniers (Groen) in zijn vraag om de hoogspanningskabels in de verkavelingszone ondergronds te brengen omwille van de mogelijke impact op de gezondheid van de bewoners. “Dit is onderzocht door de projectontwikkelaar en te duur bevonden”, repliceerden schepen Liebaut en burgemeester Anthuenis (Open Vld). Reniers nam geen genoegen met het antwoord. “Voor andere woonprojecten in Gent en Maldegem bleek dit wel mogelijk. De stad moet dit zelf ten gronde onderzoeken en bevragen bij Elia.” Raadslid Sylvia Van Acker (N-VA) sloot zich aan bij de bezorgdheden op vlak van mobiliteit. “De Heirbrugstraat is momenteel soms al levensgevaarlijk om door te fietsen. De nieuwe wijk kan mogelijk leiden tot een overdosis aan auto’s in de wijk.” De schepen liet zich niet vermurwen. “De wijk zal op wandelafstand van het station liggen. Dit kan de toekomstige bewoners er toe aanzetten om het openbaar vervoer te nemen.”

Ook raadslid Hector Van Hoye (Open Vld) en Marjon Thienpondt (sp.a) vochten een verbaal steekspel uit. “Het niet verkavelen van de stadsgronden brengt een prijs met zich mee. Heeft het buurtcomité berekend wat dit zal kosten aan de Lokerse belastingbetaler? De gemeenschap zal betalen voor de inkomsten die gederfd worden.” Thienpondt bleek het niet eens met die redenering. “U spreekt over een verlies voor de Lokeraar. Ik zie het vooral als een winst voor de leefbaarheid van onze inwoners en de draagkracht van de buurt.”