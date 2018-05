Buurtbibliotheek siert 't Bakkershofke 29 mei 2018

De bewoners van de Bakkerstraat hebben het graspleintje in hun straat opgefleurd. Tijdens de tiende editie van het buurtfeest was het resultaat te zien: een echte boombank en een ruilbibliotheekkast pronken op het groenperkje.





Het was basisschool Bengel dat met een schoolproject de aanzet gaf voor de buurtbibliotheek. Met kastjes op verschillende hoogtes kunnen alle leeftijden terecht in de publieke boekenkast. De boombank laat toe de boeken even te verkennen en doet tegelijkertijd dienst als wachtbank voor de belbushalte aan 't Bakkershofke. "Het deed deugd te zien hoe verschillende buurtbewoners een handje toestaken om de inrichting waar te maken. Het illustreert wat te winnen hebben door samen de handen uit de mouwen te steken. Er werd gebeitst, geschilderd, getimmerd en gegraveerd om de 'Bengelbib' en ' 't Bakkershofke' zichtbaar te maken op het grasplein", zegt Bert Boone, een van de trekkers van het initiatief. "Voor Bengel is de grote betrokkenheid een geschenk voor de start van ons project," vult directrice Dorine Van Avermaet aan. Op 11 juni wordt de school opengesteld voor een infovergadering over verkeer, veiligheid en milieu. "Ook onze klassen zullen af en toe bij de ruilbibliotheekkast langs komen om daar de boeken en het lezen bereikbaarder te maken voor onze leerlingen", aldus Van Avermaet.





