Buurtbewoners richten voedselteam op

In navolging van andere Vlaamse steden en gemeenten krijgt de stad Lokeren binnenkort haar eigen voedselteam. "Dat is een groep mensen uit dezelfde buurt die gezamenlijk voedselproducten aankoopt bij de lokale producent", verduidelijkt Stefaan Segaert van Vormingplus Waas-en-Dender. De organisatie zet mee haar schouders onder de opstart van het lokale initiatief.





Nog voor de zomer zal het nieuwe voedselteam van start gaan. Op de grens met Waasmunster zal het tuinbouwbedrijf van het koppel Stephanie Schelfhout en Frederik Van Leeckwyck fungeren als afhaalpunt voor onder meer fruit, groenten, zuivelproducten en vlees. "Ook in de Lokerse stationsbuurt hopen we een afhaalpunt op te starten. Zo kunnen pendelaars bijvoorbeeld na hun werk hun bestelling ophalen", meldt Segaert. Eén van de lokale producenten die meestapt in het verhaal van het voedselteam is Hoeveslagerij De Vierklaver van Pieter Van Poucke. "Mijn vader was 18 jaar geleden al betrokken bij de opstart van de eerste voedselteams in Vlaanderen. Wij staan achter het idee van de korte keten", klinkt het.





Infoavond

Op dinsdag 13 maart vindt er een infoavond plaats over de opstart van het Lokerse voedselteam in het Cultureel Centrum van Lokeren. Deelname is gratis, maar inschrijven vereist via www.vormingpluswd.be. (YDS)