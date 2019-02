Buurtbewoners Everslaar hangen gele hesjes uit: “Leefbaarheid staat onder druk door industrieterrein” Yannick De Spiegeleir

18 februari 2019

17u02 0 Lokeren In de omgeving van Spoele en Everslaar hangen er sinds dit weekend tal van gele hesjes uit in voortuinen. Het gaat om een bewustmakingsactie van actiegroep Leefbaar Everslaar. “De gele hesjes staan symbool voor de zwakke weggebruikers die in deze straat geen plaats meer hebben door het verkeer van en naar het industrieterrein”, klinkt het.

Het buurtcomité zal donderdag haar bezorgdheden overmaken aan het stadsbestuur op een gemeenteraadscommissie. Er wordt gevreesd voor de gevolgen op de leefbaarheid in de wijk door de inplanting van de toekomstige industriezone E17/4 nabij Everslaar. “Niet enkel de huidige verkeersdrukte zet de verkeersleefbaarheid op de helling”, zegt An Dietvorst van Leefbaar Everslaar. “De hele afwikkeling van E17/4 roept vragen op.” Vorige week nog stelde hetzelfde buurtcomité het toenemende sluipverkeer in de wijk aan de kaak nadat een hoogteregelaar in de Nieuwestraat amper één dag na de plaatsing sneuvelde.