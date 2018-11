Buurt protesteert tegen bouw van 41 appartementen in stadscentrum: “Vrezen voor mobiliteitsinfarct” Yannick De Spiegeleir

16 november 2018

17u36 1 Lokeren Op de locatie van het voormalige winkelcentrum op de Markt en enkele omliggende gronden heeft projectontwikkelaar een vergunning aangevraagd voor de bouw van 41 appartementen. Bewoners uit de omliggende straten kanten zich tegen de plannen. “De ontsluitingsweg is een meter breder getekend dan hij in werkelijkheid is”, klinkt het.

Na het vertrek van de laatste handelaar dit voorjaar staat het winkelcentrum aan de Markt al enkele maanden zieltogend leeg. Het was al langer duidelijk dat projectontwikkelaar Brody plannen had op die locatie. Tussen het Sint-Laurentiusplein en de Stadswaag wil de eigenaar van de gronden 41 appartementen realiseren. Dezelfde ontwikkelaar realiseerde eerder al het project Eénbes op de voormalige Colruytsite.

Die plannen zijn echter niet naar de zin van verschillende buurtbewoners. Arnold Kint en Gina Roelandts, uitbaters van het bekende café De Donkere Wolk in de Torenstraat, dienden net als andere centrumbewoners een bezwaarschrift in tegen de plannen. “In de eerste plaats vrezen wij voor de ontsluiting van het project langs de Stadswaag. Op de plannen is die weg 5,10 meter breed, maar in werkelijkheid gaat het om slechts vier meter. Dat laatste is nagemeten door een landmeter. We vrezen voor de impact op de mobiliteit in het stadscentrum én we vragen ons af of dit wel in orde is qua brandveiligheid.”

Ook de hoogte van het nieuwe appartementsgebouw is een doorn in het oog van de buurt. “Het gebouw zal maar liefst 14 meter hoog zijn. Bovendien wordt het onderkelderd, terwijl men bij de heraanleg van de riolering in de Torenstraat niet diep durfde te graven uit vrees voor verzakkingen. In deze buurt staan namelijk enkele van de oudste huizen van Lokeren.”

Bij Brody zijn ze zich naar eigen zeggen bewust van de zorgen bij de buren over het bouwproject. “Deze zomer hebben er reeds vier gesprekken plaatsgevonden met de buurt waarin alle bezorgdheden werden besproken”, zegt Claude Labeeuw van Brody. “De huidige plannen werden vooraf besproken met de stedelijke diensten en passen binnen het ruimtelijk kader. Het college moet nu een oordeel vellen over de aanvraag. We gaven eigenaars en bewoners van de huidige appartementen garanties over het verloop van de werken en het beperken van de hinder tijdens de afbraak en bouw.” Labeeuw wijst ook op de realisatie van een nieuwe verbinding tussen het Sint-Laurentiusplein en de Stadswaag. “In het midden van het project komt er een groene doorgang voor wandelaars en fietsers.” Brody hoopt tegen eind dit jaar een vergunning op zak te hebben. “Op die manier kunnen we de werken nog voor de zomer van 2019 beginnen. De eerste bewoners kunnen tegen eind 2020 hun intrek nemen”, aldus Labeeuw.