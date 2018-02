Buurt op de bres voor Daknamse Bossen BEWONERS BEZORGD OVER TOEKOMSTIGE 44 VERKAVELINGEN YANNICK DE SPIEGELEIR

21 februari 2018

02u47 0 Lokeren Het bestuur van vzw Behoud Daknamse Bossen heeft haar bezorgdheid geuit over nieuwe verkavelingsplannen in de Daknamse Bossen. In totaal staan er 44 woningen op stapel: ongeveer de helft van het huidige aantal woningen in het woonpark. "We hopen dat deze rustige, groene omgeving haar karakter kan behouden", zegt voorzitter Floris Ingels.

Gelegen tussen de Kopkapelwijk en Daknam staan de Daknamse Bossen bekend als een residentiële woonomgeving, maar daarnaast is het ook een toevluchtsoord voor heel wat wandelaars, fietsers en joggers die er op geregelde tijdstippen komen genieten van de rust en het groen. Gevormd door een aantal geëngageerde buurtbewoners zet de vzw Behoud Daknamse Bossen zich al enkele jaren in om het charmante karakter van de omgeving positief in de kijker te zetten met activiteiten zoals een recreatief loopevenement, seizoenswandelingen of boomplantacties.





Onrust in de buurt

Recent zorgen enkele verkavelingsaanvragen in de omgeving van de Kluisstraat en de Kriktestraat echter voor onrust in de buurt. "Eerst en vooral willen we benadrukken dat mensen die een stuk bouwgrond bezitten het recht hebben om dat te verkavelen", stelt Floris Ingels, voorzitter van vzw Behoud Daknamse Bossen. "We zijn niet tegen alle verkavelingen, ook als daar bomenkap mee gemoeid is, maar we wensen wel dat dit in overweging moet gebeuren met dit kwetsbaar deel natuur en bos.





's Ochtends kan je hier met een beetje geluk reeën en eekhoorns spotten en ook heel wat bijzondere vogelsoorten hebben hier hun habitat. De komende jaren wordt het echter een uitdaging om het karakter van de Daknamse bossen in stand te houden."





Concreet zijn er momenteel drie verkavelingsaanvragen die de vzw zorgen baren: vijf percelen in de Krommestraat, vijf percelen in de Kluisstraat en 34 percelen op weilanden nabij de Kriktestraat en Karrestraat. In totaal gaat het dus om 44 woningen. "Op zich zitten deze verkavelingen zeker niet slecht in elkaar. Toch willen we enkele bedenkingen uiten", zegt Ingels.





Eiken bomen

"We hopen dat de drie verkavelingen samen worden gezien en door wegenis met elkaar verbonden en dat de ingang langs de Kluisstraat enkel voor brandweer en fietsers wordt voorbehouden. We rekenen ook op het behoud van grote eiken bomen van meer dan 100 jaar oud. Daarnaast wensen we het tweerichtingsverkeer in de Kluisstraat en Krommestraat te behouden en tot slot dringen we ook aan om de waterhuishouding te bekijken. Momenteel zijn er geen bufferzones of een waterbekken voorzien. We hopen verder constructief met zowel verkavelaars als het stadsbestuur te kijken en zoeken naar oplossingen. We blijven positief geëngageerd", besluit Ingels.