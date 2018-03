Buurt laat kap Koffiebos stopzetten 07 maart 2018

Op aangeven van enkele buurtbewoners heeft de stedelijke milieudienst gisteren de kap van het Koffiebos in Eksaarde stilgelegd. Een aannemer was begonnen met het vellen van de bomen voor de realisatie van een verkaveling. Dat was buiten de buurtbewoners gerekend die verwezen naar de vergunningsvoorwaarden en contact opnamen met de bevoegde stadsdienst. "In de voorwaarden staat door het Agentschap Natuur en Bos duidelijk aangegeven dat er geen bomen mogen gekapt worden tussen 1 maart en 1 juli. Dat is de periode van het broedseizoen", zegt Merijn Van de Geuchte, namens het buurtcomité. Onder meer een specht en een uil hebben hun habitat in het Koffiebos. Een ambtenaar van de stedelijke milieudienst kwam ter plaatse om de werken stil te leggen. Sowieso lijkt de stopzetting van de kap slechts uitstel van executie voor het Koffiebos. Na 1 juli mag de aannemer de werken hervatten. "Maar ergens koesteren we nog hoop dat er alsnog extra groen kan bewaard blijven", zegt het buurtcomité. De actiegroep verzet zich al langer tegen de kap van het Koffiebos dat moet verdwijnen voor een 18-tal woningen. (YDS)





