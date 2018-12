Burgers willen ‘Lokerse gesprekken’ op poten zetten tijdens Feestweek “Inspiratie gehaald bij Gentse Feestendebatten” Yannick De Spiegeleir

07 december 2018

15u54 0 Lokeren Enkele stevige gesprekken rond diverse thema’s op gang brengen tijdens de Lokerse Feestweek van 2019. Dat is het initiatief waar enkele Lokeraars op broeden. “Wat in Gent lukt met de Gentse Feestendebatten, moet hier ook kunnen”, klinkt het.

Al bijna 30 jaar worden tijdens de Gentse Feesten intense debatten georganiseerd over uiteenlopende thema’s zoals democratie, mobiliteit of migratie. Het is een traditie die de Lokerse Feestweek niet kent, maar daar willen enkele Lokeraars deze zomer verandering in brengen.

Het was Stefaan Segaert, educatief medewerker bij Vormingplus, die met het idee op de proppen kwam. Hij was deze zomer een aandachtig toeschouwer tijdens de Gentse Feestendebatten. ‘Wat in Gent kan, moet ook bij ons in Lokeren kunnen’, dacht hij.

Prompt lanceerde hij dit najaar een oproep bij burgers, middenveldsorganisaties en stadsdiensten om mee de kar te trekken. Begin november zaten diegenen die het initiatief een warm hart toedragen een eerste keer rond de tafel in de site Vagevuur. Ook vzw Jeugdclubs, die haar uitvalsbasis heeft op de site, wil haar schouders mee zetten onder het project dat de voorlopige werktitel ‘Lokerse gesprekken’ kreeg.

“We willen niet per sé dezelfde formule toepassen als de Gentse Feestendebatten. Daar opteert men voor een debat tussen enkele sprekers dat enkele uren duurt. In Lokeren willen we het gebeuren interactiever maken en een viertal ‘gesprekken’ organiseren rond thema’s als klimaat, diversiteit en opvoeding. Zo’n gesprek kan evengoed de vorm aannemen van een stadswandeling of we kunnen een muziekband of comedian uitnodigen”, verduidelijkt Segaert.

Wouter De Geest, actief bij vzw Jeugdclubs, verduidelijkt het nut van de gesprekken. “Op sociale media zit iedereen wat in zijn eigen bubbel, met gelijkgestemden die je mening bevestigen. Met de ‘Lokerse gesprekken’ hopen we mensen van verschillende strekkingen op de been te brengen zodat er een boeiende dialoog ontstaat. Het moet de partijpolitiek overstijgen.”

Waar de gesprekken zullen plaatsvinden, is nog niet duidelijk. “Vagevuur is een optie, maar er zijn verbouwingswerken gepland op deze site. We weten enkel nog niet wanneer die zullen plaatsvinden”, zegt De Geest. Sowieso zullen de gesprekken overdag plaatsvinden om uit het vaarwater van de Lokerse Feesten en Fonnefeesten te blijven. Of de stadsfestivals zelf het onderwerp kunnen worden van een ‘Lokers gesprek’? “Niet zozeer, al kunnen we het bijvoorbeeld wel eens hebben over het nut van herbruikbare bekers”, geeft De Geest aan.

Wie zelf mee vorm wil geven aan de ‘Lokerse gesprekken’ kan maandagavond om 19 uur terecht in het Vagevuur. Dan verzamelen de initiatiefnemers weer om verder vorm te geven aan het geheel. Iedereen is welkom. Meer informatie kan je verkrijgen door te mailen naar Stefaan.segaert@vormingplus.be.