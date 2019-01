Burgercomités voelen zich door stad buitenspel gezet: “Worden verwezen naar achterkamer van de gemeenteraad” Yannick De Spiegeleir

31 januari 2019

17u00 0 Lokeren Zes Lokerse actiecomités betreuren dat ze door het nieuwe huishoudelijke reglement van de gemeenteraad enkel nog spreekrecht krijgen op commissies. “Ver weg van pers en publiek”, zegt Hervé Devos van het Heirbrugcomité. Het stadsbestuur is zich van geen kwaad bewust. “Alle commissies zijn openbaar. Wij juichen burgerparticipatie juist toe”, reageert burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Burgerbewegingen en actiecomités mengen zich overal in Vlaanderen steeds vaker in het debat. Denk maar aan het Oosterweeldossier in Antwerpen of de brokkelperikelen van het E17-viaduct in Gentbrugge. Ook in Lokeren laten burgers van zich horen. Zo overtuigden inwoners van de Spoelewijk het stadsbestuur – na een uitgebreide uiteenzetting op de gemeenteraad - vorig jaar nog om haar plannen voor een nieuwe verkaveling in hun wijk te laten varen en plaats te maken voor een ‘Spoelepark’.

Monddood

Toch vrezen de Lokerse actiecomités dat ze straks deels monddood worden gemaakt. Hervé Devos van het Heirbrugcomité, dat zich verzet tegen de plannen voor een verkaveling in de gelijknamige wijk en daarvoor 833 handtekeningen verzamelde, verstuurde een open brief naar alle gemeenteraadsfracties. Hij kreeg de steun van verschillende andere burgercomités waaronder het nieuwe ‘Leefbaar Everslaar’.

Vragenkwartiertje

Doorn in het oog is het nieuw huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. “Om te beginnen kunnen initiatiefnemers helemaal niet meer terecht op de gemeenteraad. Ze worden verwezen naar een gemeenteraadscommissie. Ver weg van pers en publiek naar de achterkamers van de lokale politiek. Wellicht weet 99 procent van de burgers niet eens dat er gemeenteraadscommissies bestaan, laat staan wanneer die samenkomen. In andere gemeenten bestaat er zoiets als een vragenkwartiertje voor de gemeenteraad. In een stad die de burgerparticipatie de komende zes jaar hoog in het vaandel wil voeren, zijn die goede voorbeelden best wel het overwegen waard”, aldus Devos.

Een ander punt van kritiek was het feit dat er elke maand slechts één burgerinitiatief zou besproken worden op een commissie, maar dat punt werd intussen op de jongste gemeenteraad aangepast waardoor het huishoudelijk reglement meerdere initiatieven per maand toelaat. Oppositiepartijen Groen, sp.a en N-VA “onthielden zich constructief” en willen het reglement opnieuw bespreken met de meerderheid.

Openbaar

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) blijft achter het nieuwe reglement staan. “Het staat in de sterren geschreven dat openbare besturen de komende legislatuur meer en intenser geconfronteerd zullen worden met zogenaamde burgerinitiatieven. Als stadsbestuur juichen wij dat toe, en wensen wij die initiatieven grondig en gedetailleerd te behandelen. En daar lijkt ons een vragenkwartiertje in de gemeenteraad ons minder geschikt voor. We willen de opgerichte gemeenteraadscommissies meer aanzien geven. Het worden commissies waar de vakschepenen, de gespecialiseerde gemeenteraadsleden en de sector- en diensthoofden van de stadsadministratie met kennis van zaken de burgervoorstellen kunnen toetsen aan de regelgeving, bediscussiëren en uitspitten.” Volgens de burgervader zijn de commissies geen achterkamers. “De commissies van de gemeenteraad zijn openbaar. Het publiek is van harte welkom. Bovendien wordt de gemeenteraad niet buitenspel gezet. Het verslag en conclusies van de commissie worden ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad.”