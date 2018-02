Buren op de vuist 06 februari 2018

In de Gasstraat in Lokeren kwam het tot een zwaar handgemeen tussen drie bewoners van een pand. Een 28-jarige man viel de twee andere medehuurders - een vrouw en een man - aan met een baseballknuppel. Zij werden verzorgd in het ziekenhuis. De agressor werd gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. (PKM)