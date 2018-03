Buitenschoolse opvang in Spoelekerk PAROCHIANEN NEMEN ZONDAG AFSCHEID VAN GEBEDSHUIS YANNICK DE SPIEGELEIR

15 maart 2018

02u50 0 Lokeren Met een laatste misviering valt zondag het doek over de Sint-Jozefkerk. Bewoners van de Spoelewijk nemen met spijt in het hart afscheid van hun gebedshuis. Het gebouw krijgt een nieuwe invulling als buitenschoolse kinderopvang en vergaderruimte voor verenigingen.

Geopend in september 1978 oogt de Sint-Jozefkerk in de Lokerse Spoelewijk vrij modern in vergelijking met andere kerken. Het markante gebouw werd ontworpen door architecten Victor Laureys en Willy Dierick in opdracht van de kerkraad. Nu, bijna veertig jaar later, wordt het gebedshuis onttrokken aan de eredienst. Zondagavond verzamelen de parochianen voor een laatste eucharistieviering, want de komende jaren krijgt het gebouw een andere invulling.





"De kerk is nu nog geen eigendom van de stad. De overdracht is gepland voor deze zomer", zegt schepen van Kinderopvang Sabine Van Rysselberghe (Open Vld), die bevestigt dat de stad concrete plannen heeft om de buitenschoolse kinderopvang in het kerkgebouw onder te brengen. "Daarnaast zullen ook lokale verenigingen als Femma en Okra gebruikmaken van de locatie, net als de tekenacademie van Ter Beuken."





Voor de herbestemming verzamelen de parochianen eind deze week nog een laatste keer in de plaats waar velen onder hen gedoopt en getrouwd zijn. Daarna zijn ze voor misvieringen aangewezen op de Sint-Laurentiuskerk in het centrum van Lokeren.





Uniek karakter

"Net zoals op zoveel andere plaatsen zagen we ook hier in de loop der jaren het aantal kerkgangers drastisch dalen. Toch blijft het een afscheid met spijt in het hart. Al kunnen we ons verzoenen met de nieuwe functie de kerk zal krijgen. Het gebouw blijft in functie staan van de lokale gemeenschap", zegt Miche Van Eetvelde, lid van de kerkraad.





Speciale gast zondag is Mia Laureys, geboren en getogen in de Spoelewijk en dochter van Victor Laureys, één van de twee ontwerpers van de Sint-Jozefkerk. Ze ijvert bij de stad voor een maximaal behoud van het karakter van het gebouw. "Ik hoop dat de stad rekening houdt met het feit dat de kerk haar eigen uniek karakter heeft en dat de nieuwe bestemming daar zo min mogelijk een afbreuk aan zal doen", zegt Laureys. "Een culturele invulling lijkt mij een goede zaak, maar ik hoop dat het gebruik als buitenschoolse kinderopvang geen grote gevolgen heeft voor de indeling van de hoofdruimte."





Koor

De laatste eucharistieviering start nu zondag om 17.30 uur. De viering wordt opgeluisterd door het Spoelekoor dat voor de speciale gelegenheid nog één keer samenkomt. "Aansluitend op de viering is er een receptie die wordt aangeboden door de Kerkfabriek die jarenlang de zorg voor het kerkgebouw heeft behartigd", aldus Van Eetvelde.