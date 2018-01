Bromfietser met dakgoot aan de haal 02u52 0

De politie van Lokeren moest maandag omstreeks middernacht uitkijken naar een bromfietser met een dakgoot onder de arm. Door de wind was er in de Stijn Streuvelsstraat een dakgoot deels afgewaaid. Een opportunistische bromfietser had de goot verder afgebroken, samengeplooid en was ermee vandoor gegaan. De politie kon de verdacht niet meer aantreffen.





(PKM)