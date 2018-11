Brandweer rukt uit voor aangebrande biefstuk Kristof Pieters

09 november 2018

14u48 0

De brandweer van Lokeren moest donderdagavond omstreeks 18 uur uitrukken voor een beginnende brand in een appartement in de Vlasdam. Een biefstuk die iets te lang in de pan had gelegen lag aan de basis. De schade bleef gelukkig beperkt.