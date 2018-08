Brandweer haalt koe uit het water 29 augustus 2018

De hulpdiensten hadden maandagavond de handen vol met het redden van een koe in het Molsbroek in Lokeren. De politie kreeg een melding dat er een koe in het water was beland. Na wat zoekwerk kon een patrouille het dier lokaliseren. De brandweer kwam ter plaatse en na veel moeite slaagden ze erin de koe uit het water te halen. Het dier was echter in paniek en sprong meteen daarna opnieuw een gracht in en trok hierbij een brandweerman mee. Uiteindelijk slaagden de hulpdiensten er toch in de koe te vangen en in een aanhangwagen te drijven. (PKM)