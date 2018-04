Brand in woning 11 april 2018

In een woning aan de Koning Boudewijnlaan in Lokeren ontstond maandagavond om iets over 22 uur brand in de woonkamer. De brandweer was snel ter plaatse en kon veel erger voorkomen. Toch liep de woning heel wat rookschade op. Hoe het vuur ontstond is niet duidelijk. (JVS)