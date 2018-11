Boorddocumenten gestolen uit geparkeerde auto Kristof Pieters

07 november 2018

18u03 1

Dieven hebben ingebroken in een voertuig dat geparkeerd stond in de Martelarenlaan. Ze gooiden één van de ruiten in van de wagen en gingen aan de haal met de boorddocumenten. Er werd dinsdag ook nog een inbraak vastgesteld in een niet-slotvaste woning in de Sterrestraat. Het huis werd doorzocht, maar het precieze nadeel is nog onduidelijk.