Bonaparte programmeert jazzoptreden Yannick De Spiegeleir

14 januari 2019

17u27 0

In Café Bonaparte kan je zaterdag een optreden bijwonen van ‘Identified Flying Object’. De jazzband bestaat uit Alex Koo een jonge, opkomende Belgisch-Japanse pianist/componist die al meerdere keren in de prijzen is gevallen in het binnen- en buitenland en het Hongaars drumtalent Attila Gyárfás. Het optreden vindt plaats van 21 tot 22.30 uur.