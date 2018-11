Boekvoorstelling over 40 jeugdkampen Zwitserland druk bijgewoond Yannick De Spiegeleir

28 november 2018

In zaal ’t Lavertje in de Kopkapelwijk heeft Omer Bauwens dit weekend zijn nieuwste worp voorgesteld. De boekpresentatie van 40 jaar Jeugdkampen Zwitserland (JKZ) bracht niet minder dan 350 aanwezigen op de been.

In het boek beschrijft Bauwens, die eerder ook al naslagwerken neerpende over de Spoeleschool en de Everslaarwijk, hoe dankzij de inzet van enkele leerkrachten van het Sint-Lodewijkscollege duizend jongeren de weg vonden naar het Zwitserse Wallis voor een avontuurlijk jeugdkamp.