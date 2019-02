Boek ‘Sixties aan de Durme’ brengt ode aan soixante-huitard Marc De Gryze (73): “Herken mijzelf in bosbrossers” Yannick De Spiegeleir

08 februari 2019

12u48 1 Lokeren Socialistisch ereschepen Marc Degryze neemt na tien jaar afscheid als voorzitter van de Lokerse erfgoedraad. Het nieuwe huldeboek ‘Sixties aan de Durme’ zet de verdiensten van de medestichter van de Lokerse Feesten en de Lokerse Jazzklub voor zijn stad in de kijker. “Marc is een exponent van de ‘eindeloze jaren zestig’”, zegt stadsarchivaris Nico Van Campenhout.

De ‘sweet sixties’ en mei ’68 staan vandaag in het geheugen gegrift van een hele generatie studenten die mee op de barricades stond. Eén van hen was Marc De Gryze, alias De Prieze. Als student ‘pol en soc’ nam hij in 1966 mee het voortouw voor een betoging in het Lokerse stadscentrum in het teken van ‘Leuven Vlaams’: de strijd voor de taalkundige splitsing van de Leuvense universiteit.

De ereschepen voelt vandaag dan ook veel sympathie voor de jongeren die op straat trekken om te betogen voor het klimaat. “Als ik vandaag een jongere was, zou ik ook een bosbrosser zijn. De voorbije jaren bleef ik op mijn honger zitten, maar eindelijk laat de jeugd terug zijn stem horen”, klinkt het tevreden.

De Gryze stond in de jaren zestig en zeventig mee aan de wieg van enkele verenigingen die Lokeren tot op vandaag op de kaart zetten. Niet in het minst de Lokerse Feesten. Naar het voorbeeld van Walter De Buck die de Gentse Feesten nieuw leven inblies, stichtte De Gryze, samen Jean-Pierre Rosseel, Marc Delbruyère en Herman ‘De Moezen’ Van Moeseke het Lokerse festival dat elk jaar opnieuw duizenden festivalgangers naar de stad aan de Durme lokt. Redenen genoeg voor stadsarchivaris Nico Van Campenhout om net als voor ereburgemeesters Georges Anthuenis en Hilaire Liebaut een ‘papieren monument’ op te richten.

In het huldeboek ‘Sixties aan de Durme’ schetsen De Gryze en verschillende van zijn vrienden van vroeger en nu het bewogen tijdperk van de sixties dat ook in Lokeren zorgde voor een culturele en mentale omslag. Een zeer lezenswaardig hoofdstuk werd neergepend door voormalig liberaal schepen Jerome Van Doorslaer die een blik biedt op het uitgaansleven in Lokeren tijdens de jaren zestig. Zo stond de Groentemarkt, door zijn rijke aanbod aan cafés, toen bekend als de ‘Place Pigalle’, naar het gelijknamige plein in Parijs. “Het geheugen van Jerome is fenomenaal”, lacht De Gryze.

Ook als politicus drukte De Gryze zijn stempel op zijn stad. Hij was 30 jaar gemeenteraadslid en 18 jaar schepen en onder zijn bewind kreeg de stedelijke milieudienst vorm. Natuurvereniging vzw Durme vond in hem een bondgenoot in de strijd voor natuurbehoud. “Ik omschrijf mijzelf als een rode met een groene rand”, vat De Gryze het samen. Dat de man behoort tot één van dé Lokerse persoonlijkheden van de afgelopen 50 jaar bewijzen ook de verhalen achter het kaft van het boek. Op de cover prijkt een bijzondere portret van De Gryze van de hand van wijlen kunstschilder Frans Van Kerckhove die het door zijn ziekte nooit kon afwerken en zou de start vormen van een portrettengalerij van opmerkelijke Lokeraars. Filip Naudts, de echtgenoot van de eerste Lokerse milieuambtenaar Katrien Dedeken, nam de foto van De Gryze voor de achterkant van het boek.

Sixties aan de Durme is verkrijgbaar in het Stadsmuseum, de bibliotheek en het Infopunt Toerisme voor de prijs van 20 euro.