Boek over de Durme opnieuw verkrijgbaar Yannick De Spiegeleir

07 december 2018

17u19 0

In november 2017 verscheen het boek ‘De Durme van Tielt tot Tielrode. De meest gevarieerde Vlaamse rivier?’. Het is uitgegeven door de natuurvereniging vzw Durme en geschreven door André Verstraeten, die hier meer dan 50 jaar veelzijdig actief was bij het uitvoeren van studies en inventarisaties, het uitbouwen van natuurreservaten en zorgde al voor tal van publicaties over het landelijk erfgoed en de natuur. In dit kijk- en leesboek van 384 bladzijden met 660 illustraties, oude en recente kaarten en foto’s staan hoofdstukken over de vorming van het landschap, de sporen van mens in de vallei, de evolutie van de verschillende deelgebieden, de historische gebruiken op en om de rivier, de rol in tal van oorlogen, de enorme (r)evolutie in het landschap na 1960, het merkwaardig bouwkundig erfgoed, de recreatie, het toerisme, de natuureducatie en de Durme in de kunst.

Het boek kreeg een algemene brede waardering en was na enkele maanden uitverkocht. Om aan de vraag verder te voldoen heeft vzw Durme nu gezorgd voor een tweede druk. Daarin zijn enkele aanvullingen opgenomen. Het boek is nu dus terug te bekomen in het Bezoekerscentrum Molsbroek in Lokeren tegen dezelfde prijs als de eerste druk: 45 euro. Op zondag 16 december 2018 van 14 tot 17 uur zal André Verstraeten in het Bezoekerscentrum Molsbroek aanwezig zijn om, indien gewenst, het boek te signeren. Een uitstekend eindejaarsgeschenk voor iedereen met belangstelling voor erfgoed, natuur en landschap.