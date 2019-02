Gesponsorde inhoud BINNENKIJKEN. Jolien stapte mee in het familiebedrijf van haar ouders Van de commerciële redactie

21 februari 2019

09u30 0 Lokeren Het aantal jongeren dat mee in het bedrijf van hun ouders stapt daalt. Na haar studies besloot ook Jolien (30) om elders ervaring op te doen als communicatieprofessional. Een paar jaar geleden besliste ze om toch de stap te zetten naar het bedrijf dat haar ouders bijna 30 jaar geleden oprichtten. En ze heeft er nog geen seconde spijt van gehad.

“Als ‘kind van’ moet je op een bepaald moment in je leven de keuze maken: stap je mee in het familiebedrijf of kies je een andere weg. Ik koos er, na een paar andere werkervaringen, uiteindelijk voor om te gaan werken in het bedrijf van mijn vader. Mijn ouders richtten het bedrijf De Maesschalck-Goethals, dat zonweringen, terrasoverkappingen, raamdecoratie, rolluiken en poorten verkoopt, in 1990 op in Lokeren. Zij hebben hard gewerkt om van het bedrijf te maken wat het vandaag is. Ze zijn nog steeds elke dag in de weer voor het bedrijf. En mijn broer en ik verzekeren nu de opvolging.”

Jolien is er van overtuigd dat de familiebanden het bedrijf sterker maken. “Een familiebedrijf straalt vertrouwen uit. Terecht, want ik ben hier over 20 jaar nog en ik wil dat over 20 jaar de klanten aan wie ik vandaag iets heb verkocht nog even gelukkig zijn met hun aankoop. Dat is een groot verschil met een verkoper die op commissie werkt. Ik verkoop liever niets dan dat ik het verkeerde verkoop. Net omdat onze eigen naam op het spel staat.”

Vergaderen aan de keukentafel

“Thuis werd er atijd over de Maesschalck-Goethals gepraat. De nieuwe terrasoverkappingen die binnen zijn of welke rolluiken goed verkopen, ik hoorde het allemaal van kleins af aan de keukentafel. Nu mijn broer en ik mee in de zaak zijn gestapt is dat natuurlijk nog meer het geval. Op familiefeesten zegt mijn man soms: en nu gaan we over iets anders praten. Hij werkt in een heel andere branche dus hij zet er soms de rem op”, lacht Jolien.

De sterkte van een familiebedrijf

Familiebedrijven hebben soms de reputatie stoffig en conservatief te zijn. Maar van een spreekwoordelijk stoflaagje is bij De Maesschalck-Goethals niets te merken. De showroom straalt vernieuwing en innovatie uit. Een terrasoverkapping met geïntegreerde ledverlichting en supersonische luidsprekers, schuivende zijwanden of rolluiken met ingebouwde zonnesensoren? Het zijn slechts een aantal voorbeelden van de snufjes die je in de showroom te zien krijgt.

“Mijn broer is een liefhebber van technologische snufjes en domotica. Hij volgt dat op de voet en ziet de mogelijkheden van hightech voor ons bedrijf”, vertelt Jolien. “Ikzelf kom uit de communicatiewereld dus ik volg onze marketing en sociale media op. Er waait dus zeker een frisse wind door de zaak. Mijn ouders hebben hun jarenlange ervaring in de winkel en hun enorm netwerk. We zijn absoluut complementair als gezin!”

