Bijlespurters hebben nieuwe uitrusting 11 april 2018

De wielertoeristen van WTC De Bijlespurters zijn klaar voor een nieuw seizoen. "Om de drie jaar vernieuwen we onze uitrusting", zegt het bestuur van de plaatselijke wielertoeristenclub. "De Bijlespurters bestaan al 40 jaar. Elke zaterdag- en zondagmiddag verzamelen we voor een rit aan ons clublokaal café 't Lammeken." De Bijlespurters zijn vernoemd naar de naarbijgelegen wijk 't Bijlken. "Het leuke aan onze groep is dat we nog rijden voor het plezier", zegt Rony Rogiers. "Met een tempo dat de hele groep aankan."





(YDS)