Bib sluit drie weken voor vernieuwing inkomhal met zelfuitleenbalies 24 januari 2018

02u51 0 Lokeren De Lokerse bibliotheek ondergaat in februari een metamorfose. De afgelopen maanden waren de medewerkers van de bib op het Kerkplein druk in de weer om de 100.000 exemplaren uit de collectie te voorzien van een chip.

"De nieuwe technologie, die ook al in heel wat andere Vlaamse bibliotheken in voege is, zal het mogelijk maken dat leden hun boeken, cd's of dvd's zelf kunnen terugbrengen, meenemen en verlengen aan de nieuwe zelfuitleenbalies", verduidelijkt bibliothecaris Jozé Kuijpers. "Het personeel krijgt zo de kans om de leners nog beter van dienst te zijn. Nu ontbreekt het hen aan tijd omdat ze de balies moeten bemannen. De nieuwe zelfbedieningsbalies zijn overigens gebruiksvriendelijk. Al zullen onze medewerkers uiteraard klaar staan om een handje te helpen als dat nodig blijkt."





Om het nieuwe ontleningssysteem mogelijk te maken, sluit de Lokerse bibliotheek noodgedwongen de deuren van donderdag 8 tot en met zondag 25 februari. "De oude balies verdwijnen, het tapijt wordt vernieuwd, de nieuwe inleverbus wordt in de muur geboord en de nieuwe zelfscanbalies worden geïnstalleerd", somt Kuijpers de geplande werken op. "De nieuwe inkomhal zal door het verdwijnen van de oude balies meer ruimte krijgen voor bezoekers die de krant wil lezen of willen surfen op de computers."





Om de sluitingsperiode te overbruggen, krijgen de leners een langere uitleentermijn. Ook de oude inleverbus kan gedurende de hele periode gebruikt worden en via mijnbibliotheek.be kunnen leners materiaal verlengen. Op maandag 26 februari om 14 uur gaat de bibliotheek weer open en worden de leners opnieuw verwelkomd in het vertrouwde gebouw met vernieuwde technologie. (YDS)