Bezorgdheid over nieuw ziekenhuisnetwerk 14 februari 2018

02u58 0

Op de jongste gemeenteraad hebben de oppositiepartijen zich uitgesproken over het nieuwe ziekenhuisnetwerk dat het AZ Lokeren vormt met het AZ Nikolaas. "De reanimatie van de stadskliniek is geslaagd", zegt gemeenteraadslid Jeanine Bellens (sp.a). "Dit is de enige kans om op termijn de noodzakelijke nieuwbouw voor het ziekenhuis in onze stad te realiseren." Tegelijkertijd pleit ze voor waakzaamheid over een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. "Voor onze fractie is een vermarkting of een gezondheidszorg met twee snelheden onaanvaardbaar", aldus Bellens. Philippe Van Streydonck (N-VA) deelt die bezorgdheid. "We gaan dit punt goedkeuren, maar bouw de dienstverlening niet af voor de Lokeraars." AZL-voorzitter Luc De Block (Open VLD) stelt hen gerust. "We zullen er over waken dat de gezondheidszorg toegankelijk blijft voor iedereen." (YDS)