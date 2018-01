Bezeboot brengt komedie op de planken 30 januari 2018

Toneelkring Bezeboot uit Doorslaar start binnenkort met een theatertournee in de regio. Op het programma staat een vertolking van de dolle komedie 'Alfred en Albert' in een regie van Anny Schamphelaere. De voorstelling gaat in première op vrijdag 2 februari in de parochiezaal van Doorslaar om 20 uur. Er zijn ook voorstellingen gepland in Eksaarde, Heiende, Waasmunster en Belsele. Meer info en tickets via toneelkringbezeboot.webs.com.





(YDS)