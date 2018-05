Bewoonster (60) beroofd 15 mei 2018

In een huis in de Nijverheidsstraat in Lokeren is een vrouw thuis overvallen. De feiten gebeurden afgelopen vrijdag, maar werden pas nu bekend gemaakt. Een 60-jarige bewoonster betrapte rond 12.45 uur een duo in haar woning die haar onder bedreiging van een mes blinddoekten en knevelden aan handen en voeten. De buit was eerder beperkt. Het slachtoffer werd niet gewond en kreeg bijstand van de dienst slachtofferbejegening. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. (PKM)