Bewoners en vrijwilligers breien sjaal van 800 meter rond Hof Ter Engelen Rustoord ontvangt titel ‘Ambassadeur van de Veerkracht’ voor verbindend project Yannick De Spiegeleir

19 november 2018

15u16 6 Lokeren Het Lokerse woonzorgcentrum Hof Ter Engelen zal deze winter tegen een stootje kunnen. De bewoners en hun vrijwilligers breiden in een half jaar tijd een sjaal van 800 meter lang rond het rusthuis. De onthulling van een roze strik zette maandagochtend de kroon op het werk.

Wie de afgelopen week langs de Martelarenlaan reed, had het misschien al opgemerkt: de gebouwen van woonzorgcentrum Hof Ter Engelen zijn ingepakt met een meterslange sjaal in alle mogelijke kleuren. Aan het huzarenstukje ging een pak voorbereidingswerk vooraf. Al in april haalden bewoners, familieleden, vrijwilligers en personeelsleden hun naalden boven om massaal te breien. Niemand deed beter dan Irma Verschueren, die een serviceflat betrekt in Hof Ter Engelen. Op haar eentje breide zij 87 meter sjaal bij elkaar. “Ik breide vroeger al kledingstukken voor mijn kinderen in plaats van ze in de winkel te kopen. Ik vind breien een aangenaam tijdverdrijf. Ik ben het zeker nog niet beu”, lacht ze.

Ook Mieke Vervaet, vrijwilligster in Hof Ter Engelen, hield de tijd niet in de gaten als ze in de weer was met de wol. “Ik heb de kleuren van de Belgische vlag gebreid. Het is best speciaal om ze hier nu aan de gevel te zien hangen”, getuigt ze. Het breiwerk dat de gevel van het rusthuis siert, krijgt na het toonmoment nog een tweede leven. “We gaan de sjaal schenken aan ‘Sniffing Snouts’: een organisatie die zich inzet voor de adoptie van dakloze katten en honden”, zeggen Cindy De Pauw en Hilde Van Assel, animatoren en trekkers van het breiproject.

Met de prestatie valt Hof Ter Engelen ook in de prijzen. Sinds kort mag het woonzorgcentrum zich ‘Ambassadeur van de Veerkracht’ noemen. Een titel die het kreeg toegewezen van Logo Gezond+: een organisatie die lokale besturen, scholen en verenigingen uitdaagt om werk te maken van geestelijke gezondheid. “Met het breiproject wilden we onze verbondenheid en warmte voor de bewoners duidelijk zichtbaar maken. De reacties waren overweldigend, iedereen sprong meteen mee op de kar. In een aantal maanden tijd hadden we maar liefst 800 meter bij elkaar gebreid. Het samen werken aan één doel zorgden voor veel positieve ervaringen en iedereen was heel benieuwd naar het resultaat”, aldus De Pauw.

Ter gelegenheid van de start van de week van de derde leeftijd werd maandagochtend een levensgrote roze strik onthuld: een knipoog naar de rozelintjesactie die het belang van vroegtijdig opsporen van borstkanker in de kijker zet.