Beverse Ultras brengen rode lantaarn naar Lokeren Kristof Pieters

27 december 2018

13u59 0 Lokeren Na het bezoek van de Lokerse harde kern Authentics aan het Freethielstadion hebben de Beverse Ultras een tegenbezoek gebracht aan het terrein van Sporting in Daknam. Ze lieten er een rode lantaarn achter, een knipoog naar de laatste plek die de club nu bekleedt in het klassement. Beide harde kernen zijn elkaar al een tijdje aan het uitdagen.

Niet alleen in de aanloop, maar dus ook in de nasleep van de Wase derby blijven Beverse en Lokerse supporters elkaar plaatstoten uitdelen. De Authentics kwamen eerst langs om een speelgoedkeukentje en een spandoek achter te laten aan de hoofdingang van het Freethielstadion. De slogan ‘Keuken bestellen? Even naar W-B bellen!’ was natuurlijk een knipoog naar het voetbalschandaal ‘propere handen’ waarbij de voorzitter van Waasland-Beveren, en de keukenzaak van zijn vrouw, in opspraak is gekomen.

De reactie van de Ultras bleef niet op zich wachten. Op sociale media verschenen donderdag foto’s van een tegenbezoek aan het Daknamstadion van Sporting Lokeren. Op het spandoek dat werd opgehangen stond de reactie te lezen: ‘Nog liever een vuil hand dan zo’n versleten Lambrechtsband’ met een band eronder om de leuze nog wat kracht bij te zetten. Aan het toegangshek werd vervolgens een rode lantaarn opgehangen. Waasland-Beveren won immers de derby van Lokeren waardoor die laatste nu als enige rode lantaarn is in het klassement.

