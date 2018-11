Beuseling (Groen) wil ook cadeau voor huwelijksjubilarissen die stad niet op bezoek willen Yannick De Spiegeleir

27 november 2018

Gemeenteraadslid Marc Beuseling (Groen) kwam tijdens de jongste raadszitting tussen over het cadeau dat de stad verstrekt aan echtparen die hun huwelijksjubileum vieren. “In 2018 gaat het om 190 echtparen. Zoals in alle gemeenten het geval is, zullen ze felicitaties ontvangen. De invulling daarvan is vrij. In totaal zijn er 95 echtparen die een attentie hebben ontvangen. Dat wil zeggen dat er 95 echtparen van verstoken blijven. Het is vreemd dat het ene paar een geschenk ontvangt en het andere niet. Een cadeaubon van 100 euro is immers mooi meegenomen. Waarom wordt dit onderscheid gemaakt? Is het niet mogelijk dit te herzien?” Schepen van Burgerzaken Claudine De Waele (Open Vld) voelt zich niet aangesproken. “We dachten dat we goed bezig waren. We hebben immers geen klachten ontvangen. Blijkbaar hebt u een koppel gevonden dat geen bezoek wenste van de stad, maar wel de 100 euro wilde ontvangen. We zullen bekijken hoe we dit aanpakken voor de komende legislatuur.”