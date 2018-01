Bestuurster verstopt drugs in beha 02u56 0

De politie van Lokeren heeft het voorbije weekend een alcoholcontrole gehouden in de Hillarestraat, Sportlaan, Gentse Steenweg en Koning Boudewijnlaan. 67 bestuurders legden een alcoholtest af. Eén persoon blies positief. Twee personen werden ook geverbaliseerd omdat ze geen gordel droegen. In één van de gecontroleerde auto's hing een duidelijke cannabisgeur. Terwijl de mannelijke agent zonder succes het handschoenkastje doorzocht, vond zijn vrouwelijke collega cannabis in de beha van de bestuurster. In de nacht van zondag op maandag controleerde de politie ook drie verdachte voertuigen in de Brugstraat. Vier agenten en drughond Nitro doorzochten de voertuigen en fouilleerden de inzittenden. Bij één van hen werd een gebruikshoeveelheid cannabis aangetroffen.





(PKM)