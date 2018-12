Bestuurders klagen filevorming door lichtenregeling op Zelebaan aan Wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer belooft aanpassing op korte termijn Yannick De Spiegeleir

06 december 2018

15u08 4 Lokeren Wie vanuit Lokeren of Zele de E17 op of af wil rijden, heeft het vast al gemerkt. De lichtenregeling op het kruispunt aan het op- en afrittencomplex met E17 heeft te kampen met filevorming. Het Agentschap Wegen en Verkeer belooft bijsturingen.

De aanleg van een nieuw kruispunt op de Zelebaan zorgde vorig jaar voor een veiligere verkeerssituatie op de gewestweg. Toch zijn nog niet alle problemen van de baan. Recent maakten verschillende bestuurders uit Lokeren en Zele gewag van filevorming door de lichtenregeling aan het op- en afrittencomplex aan de E17.

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer zijn ze op de hoogte van het probleem. “Begin oktober zijn de verkeerslichten volledig conflictvrij gemaakt”, meldt AWV-woordvoerder Sylvie Syryn. “Dat wil zeggen dat wie linksaf slaat een aparte groenfase krijgt, zodat er geen conflict kan zijn tussen wie rechtdoor rijdt en wie linksaf slaat vanuit de andere richting.”

Tot voor kort was dat al in voege voor wie links afsloeg vanop de N47 (Zelebaan). Sinds begin oktober is dat ook het geval voor wie van de E17 vanuit Antwerpen komt en voor het verkeer vanuit de industriezone. “Kort na de invoering is vastgesteld dat er fileopbouw was op de afrit van de E17 vanuit Antwerpen. Om dit te verhelpen is een eerste bijsturing van de lichten gebeurd. Nu zien we vooral nog stremming vanuit de richting van Zele. Ook hiervoor is nog een bijsturing gepland. Er komt dus nog een verbetering voor de verkeersstroom”, kondigt Syryn aan. De woordvoerster verwijst ook naar de complexiteit van een lichtenregeling. “Elke bijsturing aan één tak of zelfs één groenfase op een kruispunt heeft gevolgen op een andere tak.”

Het Lokerse stadsbestuur en het Zeelse gemeentebestuur zijn op de hoogte van de klachten van bestuurders, maar wijzen erop dat de verantwoordelijkheid voor het wegbeheer bij AWV ligt. Sommige chauffeurs maken ook gewag van het kruisende verkeer aan de afrit van Antwerpen en het verkeer van Lokeren richting Zele wil. “Die situatie bestond ook al in het verleden, maar is nu veiliger geworden door langere invoegstroken en de lichtenregeling”, stipt Zeels schepen van Mobiliteit Dirk De Mey (Open Vld) aan.

De stad Lokeren plant intussen flankerende maatregelen om voorgoed komaf te maken met het industrieverkeer in de omliggende woonstraten tussen de N47 en de industriezones. “We plaatsen tonnageborden in de woonstraten in de buurt van het industriepark. Eerstdaags komt er ook een nieuwe hoogteregelaar aan de Nieuwe Straat. We gaan ook een nieuw mobiel signalisatiebord inzetten om vrachtwagenchauffeurs nog beter te informeren”, somt Lokers schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe enkele maatregen op. Te veel truckers rijden immers nog langs de Vierschaarstraat richting het industriepark. “Tot slot zal de politie vanaf 2019 ook doelgerichte acties ondernemen om zwaar verkeer op de juiste weg te zetten”, besluit de schepen.