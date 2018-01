Bestuurder zelf verantwoordelijk voor hoge dosis medicatie 24 januari 2018

02u46 0 Lokeren In de zaak van de bestuurder die onder invloed van Tramadol een voetgangster (67) doodreed in Lokeren, is het verhoor van de arts die de medicatie voorschreef besproken.

Dirk V. uit Lokeren staat terecht voor een dodelijk ongeval in april 2016 in de Nijverheidsstraat in Lokeren. Met een hoge snelheid en onder invloed van zware pijnstillers - een dosis Tramadol die zes keer zo hoog was als toegelaten - reed hij de 67-jarige Mariette Gillis dood. Hij nam die medicatie omdat hij kampt met CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom.





Intussen werd zijn behandelende dokter Francis Coucke uit Sint-Gillis-Waas gehoord, omdat die mogelijk een toe hoge dosis voorschreef.





"De dokter verklaarde dat rijden met Tramadol geen probleem is indien de dosis niet te hoog is. Maar de patiënt is altijd verantwoordelijk voor zijn eigen inname van medicatie, en de waarde lag hier veel te hoog", citeerde het openbaar ministerie uit de verklaring. V. had dus een toxische dosis in zijn bloed die aan de basis lag van het ongeval. Ook de snelheid en het feit dat hij een gips droeg aan zijn rechtervoet zullen een rol gespeeld hebben bij de aanrijding. Intussen heeft de man gebroken met de CVS-dokter en heeft hij de Tramadol volledig afgebouwd.





Jaar cel geëist

De man riskeert een celstraf van een jaar, een geldboete van 6.000 euro en vijf jaar rijverbod. Het openbaar ministerie vraagt ook om alle proeven opnieuw af te leggen en hem levenslang ongeschikt te verklaren. Politierechter D'hondt doet een uitspraak op woensdag 31 januari. (KBD)