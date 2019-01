Bestuurder vlucht na aanrijding van drie geparkeerde auto’s Kristof Pieters

10 januari 2019

14u26 0

In Lokeren is woensdagnacht omstreeks 2 uur een chauffeur gevat die kort voordien in de Kapellestraat drie geparkeerde voertuigen had aangereden. Op weg naar de Kapellestraat merkten de nachtploegen het vluchtend voertuig op. Uit de controle bleek dat de 26-jarige bestuurster onder invloed van alcohol reed en niet over een geldig rijbewijs beschikte. De auto werd in beslag genomen.