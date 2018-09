Bestuurder onder invloed en zonder rijbewijs Kristof Pieters

04 september 2018

17u51 0

Een interventieploeg heeft in de nacht van maandag op dinsdag in de Martelarenlaan in Lokeren een wagen uit het verkeer gehaald. De Poolse bestuurder was onder invloed van alcohol en had ook geen rijbewijs. Op het voertuig, dat eigendom was van een vriend van de man, werd een klem geplaatst.