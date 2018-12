Bestuurder met verboden wapen belandt in de cel Kristof Pieters

30 december 2018

17u26 0

Een 31-jarige bestuurder is in de cel beland nadat hij betrapt werd voor een hele resem overtredingen. Het was een interventieploeg van de politie Lokeren die in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Beerveldestraat over ging tot de controle van de wagen omdat er een nummerplaat op hing die medio december gestolen was in de omgeving van Gent. Het voertuig was niet ingeschreven, niet verzekerd, noch geschouwd. In het handschoenenkastje lag bovendien een verboden wapen, een taser. De 31-jarige bestuurder legde ook een positieve drugtest af. Door al deze inbreuken schond hij de voorwaarden die hem waren opgelegd in drie verschillende vonnissen. De man werd dan ook meteen gearresteerd.