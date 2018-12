Bestuurder met drugs op zak vlucht voor politie Kristof Pieters

28 december 2018



Een bestuurder in het bezit van een gebruikshoeveelheid cannabis is gevlucht bij een politiecontrole. Een interventieploeg met drughond wou de wagen die geparkeerd stond in Mosten controleren. Bij benadering van het voertuig vluchtte de bestuurder weg. Uiteindelijk kon hij tegengehouden worden in de Spieveldstraat. De 22-jarige bestuurder was in het bezit van cannabis en zijn voertuig bleek niet gekeurd.