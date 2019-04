Bestuurder die nog maar zes maanden rijbewijs had moet theoretisch examen opnieuw afleggen na ongeval Koen Baten

09 april 2019

Op 18 januari 2018 had M.Z. een zwaar ongeval op de E17 richting Frankrijk. De man had op dat moment nog maar zes maanden zijn rijbewijs gehaald toen hij op een onverantwoorde manier op de autosnelweg reed. Hij haalde langs rechts in, reed dicht op zijn voorligger en had bovendien geen keuring op zijn voertuig en allerlei technische mankementen. Zo reed hij ook rond met verschillende banden op het voertuig. Toen hij plots moest uitwijken voor een vrachtwagen begon zijn wagen te slingeren en kwam hij tegen de middenberm terecht. Hierbij raakte hij ook nog een ander voertuig dat schade opliep. Twee getuigen zagen het gevaarlijke rijgedrag van de bestuurder en legden een verklaring af. “Hij heeft op de autosnelweg zowat elke mogelijke overtreding begaan", aldus het openbaar ministerie. De politierechter veroordeelde de man tot een geldboete van 800 euro en 1 maand rijverbod. Bovendien moet hij zijn theoretische proeven opnieuw afleggen als hij ooit weer achter het stuur wil plaats nemen.