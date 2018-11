Bestuurder betrapt met cannabis Kristof Pieters

28 november 2018

17u06 0

De politie van Lokeren heeft dinsdag omstreeks 15.45 uur een gebruikshoeveelheid cannabis aangetroffen in een voertuig. Dat gebeurde tijdens een patrouille in de Nachtegaallaan. De drugs zat verstopt en was afkomstig van de 20-jarige bestuurder.